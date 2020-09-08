С победой Байдена из обещанных плюшек Украине достанется лишь внешнее управление

08.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Наивно считать, что кто-то из вероятных победителей выборов президента США более или менее выгоден Киеву.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт-международник Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в президентской гонке в США победит Трамп, то можно будет говорить о том, что его пыл в отношении Украины и на российско-украинском направлении, может несколько снизиться. Эти жёсткие антироссийские жесты и поддержка Украины, в том числе и предоставления комплексов «Джавелин», являлись следствием того давления на Трампа, которое оказывала оппозиция, используя тезис о том, что Трамп – «пророссийский».

Поэтому давление в таком виде для Трампа в случае победы уже будет не существенным, после президентской гонки он станет менее чувствительным к критике. Тем не менее, я не думаю, что стоит ожидать от него смены курса», – отметил Воля.

Также эксперт подчеркнул, что в случае избрания Байдена продолжится активное вмешательство во внутренние дела Украины.

«Если победит Байден, то вопреки заявлениям о предоставлении вооружений и помощи Украине, я не думаю, что всё будет так, как он обещает. Пока что это соревнование в громких и жёстких заявлениях, но не более того.

Я думаю, что если Байден станет президентом, то не стоит ожидать какого-то существенного усиления помощи США в отношении Украины. Но то, что часть нашего политикума снова будет подстраиваться под смену хозяина Белого дома – это точно.

Будут ли какие-то пожелания нового президента США относительно генпрокурора Украины, бывшего генпрокурора Украины и тому подобное? Это – тема, которая возможна в случае избрания Байдена президентом», – заключил Воля.