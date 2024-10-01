С победой Харрис Украине грозит остановка военной помощи от США

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина, Финансы


Смена власти в США для Украины не закончится улучшением ни при каком раскладе.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявила бывшая жительница Донецка, эмигрировавшая в США, эксперт по политической культуре Марина Черенкова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Смена власти в США для Украины не закончится улучшением ни при каком раскладе. Об...

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«Я считаю, что ничего не поменяется, потому что даже, если выиграет Камала Харрис, основные вопросы, которые она будет закрывать, – деньги. Деньги, здесь главное – деньги. И для того, чтобы каким-то образом смягчить все, что происходит сейчас внутри, включая противостояние и поколенческое, и культурное внутри США, – все это необходимо будет заливать деньгами.

Я думаю, что так или иначе помощь не просто будет сокращаться, а на мой взгляд, она прекратится», – заявила Черенкова.

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