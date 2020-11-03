«С победой Санду Молдова навсегда выйдет из зоны российского влияния» – Царану

03.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В втором туре выборов президента Молдовы победит тот, кто договорится с Ренато Усатым, который занял третье место, набрав 16%.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Независимой газете» заявил руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Анатол Царану, давая оценку шансам действующего президента Игоря Додона и опередившей его в первом туре прозападной Майи Санду.

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Политолог прогнозирует, что оба кандидата постараются побороться за голоса Усатого.

«Санду должна сделать Усатому предложение, от которого он не смог бы отказаться, например, должность премьер-министра, и тогда она получит большинство. С Додоном сложнее – Усатый построил свою избирательную кампанию на критике действующего президента. Но не исключено, что их переговоры все же состоятся», – говорит Царану.

При этом он заявил, что случае победы Санду «Молдову ожидают серьезные интеграционные перемены, она выйдет из зоны российского влияния, и уже навсегда».

В свою очередь председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов сказал, что в Молдове Россия «будет работать с той властью, которую выберет народ страны». Также он добавил, что если при Додоне отношения России и Молдовы развивались, то нет уверенности в том, что при Санду «они будут также в стадии развития».

Издание напоминает, что Санду ранее говорила, что, став президентом, будет развивать отношения с Россией, но приоритет будет отдан ЕС, Румынии и Украине.

«Что касается Украины, то в бытность премьер-министром Санду заявила, что намерена брать пример с Киева, особенно в том, что касается Донбасса. Можно предположить, что она не потерпит статус-кво Приднестровья и постарается избавиться от российского военного присутствия. Так что в случае победы Санду Приднестровье ждут непростые времена», – прогнозирует «НГ».