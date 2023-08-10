С подачи киевского режима российским спортсменам устроили визовый террор

Олег Кравцов.  
10.08.2023 09:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спорт, Украина


Ряд стран не допускают на свою территорию российских спортсменов. При этом МОК отказывается реагировать на такие инциденты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев.

Ряд стран не допускают на свою территорию российских спортсменов. При этом МОК отказывается реагировать...

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По его словам, сейчас можно наблюдать «настоящую визовую и пограничную кампанию против спортсменов из России.

«Латвия, Польша и Чехия со ссылками на угрозу национальной безопасности не пускали на свою территорию теннисистов, причем с действующими шенгенскими визами. Порой решение об этом принималась прямо на пограничном пункте. Немецкий министр внутренних дел открыто заявляла о том, что для российских атлетов нельзя открывать визы.

В итоге со ссылкой на «невозможность обеспечения безопасности» были отклонены российские заявки на ряд крупных турниров в Германии, в том числе на чемпионаты мира. Похожие истории возникали и в Финляндии», – пишет Шамонаев в «Известиях».

Автор обращает внимание, что в Великобритании от россиян для оформления визы требовали подписания декларации о политическом нейтралитете и отказе от господдержки.

«В итоге сборная России не поехала на чемпионат мира по велоспорту, а международная федерация прислала в правительство Соединенного Королевства гневное письмо, ставя под вопрос компетенцию британцев как организаторов крупных стартов. Если бы этому примеру последовали другие федерации и к делу подключился МОК, возможно, проблему удалось бы урегулировать в целом, ведь расклад прост: страна, не гарантирующая визовой поддержки для всех допущенных участников, не должна проводить международных соревнований», – описывает ситуацию обозреватель.

При этом, продолжает он, «МОК молчит, а украинская сторона, пользуясь пассивностью Томаса Баха, пытается решить свои политические вопросы через голову спортивных властей».

«С одной стороны — спортсмены с Украины нагнетают атмосферу вокруг соревнований, устраивая провокации с отказом от рукопожатий и делают странные намеки на «инциденты с оружием» (например, в биатлоне). С другой — украинские депутаты предлагают национальным правительствам вводить собственные спортивные санкции при помощи виз, вторгаясь в компетенцию международных федераций. И, как мы видим, в некоторых случаях это, увы, встречает поддержку у западных политиков», – резюмировал Шамонаев.

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