С подачи польских вятровичей американские СМИ изнасиловали историю

12.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Сообщения американской прессы с подачи польского Института нацпамяти о якобы убитых красноармейцами монахинях в Польше во время Второй мировой войны – это уже не фальш и не фейк, а опасное безумие.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда ложь восточно-европейских государственных структур и западных СМИ позволяет наглядно раскрыть механизм фальсификации истории, искажения итогов Второй мировой войны. Сейчас в американской прессе появляются материалы о найденных польскими археологами монашках, «убитых русскими солдатами в 1945 году».

Источником послужили ничем не подтвержденные данные печально известного польского государственного Института национальной памяти. Именно эта структура несёт ответственность за разрушение и ликвидацию сотен мемориалов погибшим при освобождении Польши более 600 тысячам советских солдат», – заявила Захарова.

Она процитировала американские СМИ: «Русская Красная Армия вторглась в Польшу в 1944 году после её оккупации Германией, надеясь установить контроль, бросая в тюрьмы, изгоняя и ликвидируя польских солдат, гражданских и членов религиозных общин».

«Есть еще более чудовищный пассаж: «Жестокая советская оккупация охваченной войной страны последовала, когда нацистская Германия вывела своих солдат». То есть, как я понимаю, американской аудитории с подачи неких польских структур рассказывается о том, что Польша была охвачена войной с Германией, и в этот момент её «оккупировал» СССР. Это уже не фейк, не фальшь – это опасное безумие», – подчеркнула представитель МИД.

«Речь идет о захвате в феврале 1945 года польских городов Гданьск, Ольштын и Орнета. Польский институт может ввести в заблуждение некомпетентных американских журналистов, но с историческими фактами невозможно спорить. Упомянутые города стали польскими по решению Ялтинской конференции, а до этого назывались соответственно Данциг, Алленштайн и Вормдит. Два последних находились в Восточной Пруссии.

А с выстрелов в Данциге, напомним, вообще началась Вторая мировая война в 1939 году. И освобожден он был не в феврале, а в марте. Там же вместе с частями 2-го и 1-го Белорусских фронтов Красной Армии сражалась армия Войска Польского. Вопрос: получается, поляки тоже оккупировали Польшу? Это же невозможно», – возмутилась Захарова.

Она также предупредила, что «игры с историей опасны».

«Возвращаясь к теме раскопок на бывших восточнопрусских землях, ставших польскими благодаря советским солдатам, нынешним властям в Варшаве мало ликвидации материальных памятников тем, кто спас польскую нацию от полного уничтожения. Причем речь идет не только о мемориалах вне мест захоронения – вот, в городе Чарнкув в 2017 году без всяких археологических раскопок вместе с мавзолеем была уничтожена братская могила 56 наших воинов.

Институт национальной памяти – название, как будто насмешка над историей, как мы видим, прилагает серьезные усилия по очернению самой памяти о погибших и делает это не только в самой Польше, но и за границей при помощи западных НПО и СМИ», – заключила представитель МИД.