23.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Венгрия, Дзен, Крым, Политика, Россия, Спорт, Украина
Просмотров:

«С подачи УЕФА и «Газпрома». Украинские наци плачутся, что их опустили на Евро-2020

Новости УкраиныУкраинских болельщиков не пустили на матч со сборной Австрии, который проходил в Будапеште в...

Украинских болельщиков не пустили на матч со сборной Австрии, который проходил в Будапеште в минувшие выходные в рамках футбольного чемпионата Европы. Причиной стал флаг Украины с изображением Крыма и надписью о том, что полуостров якобы является частью этой страны, который фанаты пытались пронести на стадион.

Об этом в своем блоге заявил член неонацистской группировки «Основа будущего» Дмитрий Сергеевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

По словам праворадикала, венгерские полицейские посчитали этот флаг политическим и предложили болельщикам сдать его в камеру хранения или отказаться от прохода на стадион.

«Когда полиция заметила флаг с Крымом, сбежалась куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика. На наши утверждения, что это не политика, а просто факт – нас спросили, хотим ли мы попасть на футбол и настояли на сдаче флага в камеру хранения. В этот весь кипиш также вписался украинский коп из полиции диалога и говорил румынам, что флаг можно пропускать, но в результате, пообщавшись с ними, принял их позицию и сказал нам, чтобы мы не устраивали спор, иначе нас не пустят на стадион. Из этой истории и предвзятого отношения румынских мусоров могу сделать вывод, что весь этот кипиш был с подачи УЕФА и их спонсора Газпрома», – написал националист.

В МИД Украины заявили, что уже проверяют информацию об этом и пообещали разобраться.

«Обратили внимание на информацию об украинских болельщиках, которые не могли попасть на стадион в Румынии с флагом «Крым – это Украина» перед матчем Украины и Австрии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации», – заявил спикер МИД Олег Николенко.

Отметим, что недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании в ПАСЕ заявил, что венгерским политикам и представителям проживающей на Украине диаспоры грозит расправа из-за нахождения в списке стукаческого сайта «Миротворец».


«Миротворец» – список врагов, которые должны быть наказаны. Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться», – заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что уроженка закарпатского города Берегово Андрея Бочкор, которая является депутатом Европарламента, боится вернуться домой.

«Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена», – сказал министр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть