«С подачи УЕФА и «Газпрома». Украинские наци плачутся, что их опустили на Евро-2020

23.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинских болельщиков не пустили на матч со сборной Австрии, который проходил в Будапеште в минувшие выходные в рамках футбольного чемпионата Европы. Причиной стал флаг Украины с изображением Крыма и надписью о том, что полуостров якобы является частью этой страны, который фанаты пытались пронести на стадион.

Об этом в своем блоге заявил член неонацистской группировки «Основа будущего» Дмитрий Сергеевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам праворадикала, венгерские полицейские посчитали этот флаг политическим и предложили болельщикам сдать его в камеру хранения или отказаться от прохода на стадион.

«Когда полиция заметила флаг с Крымом, сбежалась куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика. На наши утверждения, что это не политика, а просто факт – нас спросили, хотим ли мы попасть на футбол и настояли на сдаче флага в камеру хранения. В этот весь кипиш также вписался украинский коп из полиции диалога и говорил румынам, что флаг можно пропускать, но в результате, пообщавшись с ними, принял их позицию и сказал нам, чтобы мы не устраивали спор, иначе нас не пустят на стадион. Из этой истории и предвзятого отношения румынских мусоров могу сделать вывод, что весь этот кипиш был с подачи УЕФА и их спонсора Газпрома», – написал националист.

В МИД Украины заявили, что уже проверяют информацию об этом и пообещали разобраться.

«Обратили внимание на информацию об украинских болельщиках, которые не могли попасть на стадион в Румынии с флагом «Крым – это Украина» перед матчем Украины и Австрии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации», – заявил спикер МИД Олег Николенко.

Отметим, что недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании в ПАСЕ заявил, что венгерским политикам и представителям проживающей на Украине диаспоры грозит расправа из-за нахождения в списке стукаческого сайта «Миротворец».

«Миротворец» – список врагов, которые должны быть наказаны. Я и сам в этом списке, но для меня это не проблема, меня защищает контртеррористическая служба Венгрии. Но те, кто живут в Украине, имеют больше оснований бояться», – заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что уроженка закарпатского города Берегово Андрея Бочкор, которая является депутатом Европарламента, боится вернуться домой.

«Есть евродепутат, которая боится вернуться домой на рождественские праздники из-за того, что она в этом списке и не защищена», – сказал министр.