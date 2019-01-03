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03.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Галичина, Общество, Происшествия, Скандал, Туризм, Украина
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С подьемника на украинском курорте упали туристы-лыжники

С подъемника на украинском горнолыжном курорте Драгобрат из-за неисправности сиденья упали двое лыжников, а обслуживающий персонал не предоставил им своевременной помощи, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пострадавшая в результате инцидента Анна Самородова на своей страничке в Facebook. 

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Потерпевшая рассказала, что через 15-20 метров после начала подъема от сидения отломалась подставка для лыж, которая упала вместе с ней и еще одним пассажиром подъемника.

“Подъёмник никто не остановил, мало того, что мы застряли в этом снегу, упали на железяку, нам снизу сотрудники Драгобрата кричат “отползите оттуда, уберите головы, тут люди едут!” – отметила Самородова.

Отмечается, что представители персонала подъемника не увидели ничего страшного и предположили, что пострадавшие сами виноваты в инциденте.

“Мне предложили компенсацию. Что бы эта ситуация была забыта. Скипасы (билеты на подъемник, – прим. ред.). То есть серьезно? А если завтра ещё люди упадут? А может кому-то повезёт меньше?”, – выразила Самородова возмущение реакцией персонала.

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