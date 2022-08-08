С погодой повезло как никогда, но экспорт зерна в этом сезоне под угрозой – российский аграрий

Падение качества зерна может привести к тому, что не будет достаточного количества ресурсов для экспорта.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Себестоимость средняя в целом по стране очень резко выросла. И себестоимость пшеницы, которую мы производим, уже по куче регионов превысила 10тыс. рублей. Те крестьяне, которые сейчас получают фураж, уже в убытках. Если сплошной фураж при 10тыс. рублей себестоимости – это уже не окупаемая позиция, никакими продажами вы не окупите затраты. И проблема будет нарастать с течением времени. Вот это падение качества может привести к тому, что даже не придется пересматривать некоторые экспортные позиции, у нас просто не будет достаточного количества ресурсов высоких кондиций для экспорта. Ведь фураж у нас никто не покупает», – объяснял глава зернового союза.

При этом он добавил, что на фоне того, что Россия еще не создала аналогов, которые могут конкурировать с импортной генетикой, ситуация может привести к потере производственной эффективности в целом.

«Что мы получим, перейдя под таким давлением, когда мы не создали аналогов, которые способны конкурировать с импортной генетикой? Это означает, что мы просто потеряем эффективность производственную, которая и так резко падает в нынешних экономических условиях. Мы ее еще дальше придавим ниже плинтуса? Вот у нас показатели по отставаниям и реальным условиям. Если бы не все эти неурядицы, завязанные на экономику, на то экономическое состояние, которое образовалось в крестьянских карманах, конечно у нас были бы рекорды. А что мы получим в валовых сборах? Нам везет в этом сезоне с погодой, ну просто никогда так не везло, как в этом сезоне. Но мы несем потери из-за потери технологичности, которая основана на отсутствии денег в крестьянских карманах. И вот мы приведем к тому, что мы еще через подомные меры уменьшим количество денег в карманах крестьян, и в итоге рассчитывать на какие-то серьезные показатели и рост в отрасли просто не придется», – считает Злочевский.