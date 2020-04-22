С полок украинских магазинов исчезнут продукты питания – эксперт

22.04.2020, Киев, Владимир Гладков

Запланированное необразованным и интеллектуально недоразвитым киевским режимом регулирование цен на продовольствие приведёт к тому, что продукты питания полностью исчезнут с магазинных полок, а на Украину вернутся «лихие девяностые».

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас они (украинская власть – прим. ред.) начнут регулировать цены на продовольствие. Я вас поздравляю, продовольствие исчезнет с прилавков магазинов, это конец восьмидесятых – девяностые годы.

Пожалуйста, люди взрослые, вспомните, что было, и попробуйте объяснить этой молодёжи, если ещё можете ей что-то объяснить.

Потому что – что необразованным, тупым детям объяснять, которые не хотели и не могут учиться, и имеют очень низкий IQ?

То есть они интеллектуально недоразвиты – те, которые сегодня сидят в Верховном совете, кого посадили на посты министров, и так далее», – возмутился эксперт.