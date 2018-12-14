С помощью клоуна Зеленского Коломойский хочет сделать клоунов из избирателей

14.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Шоумена Владимира Зеленского в избирательный процесс на Украине внедрил беглый олигарх Игорь Коломойский, чтобы утянуть голоса у главных противников – Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

К такому мнению пришли представители «украинского бомонда» в студии телеканала «ZIK», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Кто будет голосовать за Зеленского? Или те, кто против Порошенко, или против Тимошенко. То есть, фактически, реальных кандидатов два: Порошенко и Тимошенко. И для того, чтобы утянуть голоса и у того, и у другой, есть Зеленский. Это игра третьего – Коломойского», – заявил политический аналитик Дмитрий Васильев.

Его поддержал украинский шоумен и продюсер Дмитрий Чекалкин, отметив, что Коломойский может играть в пользу Тимошенко.

«Если учитывать, что главным манипулятором является Коломойский, то его задание – не пропустить Порошенко во второй тур, сделать так, чтобы во втором туре оказалась Тимошенко с Зеленским. Чтоб он был спарринг-партнёром Тимошенко, и таким образом ей легче будет победить такого конкурента, как он», – сказал шоумен.

В то же время одиозный автомайдановец Сергей Поярков увидел в таких манипуляциях простую подмену понятий.

«Видите Зеленского – включайте мозги! Поймите, что с помощью клоуна Зеленского Коломойский хочет сделать клоунами вас! Он хочет сделать клоунами тех, кто никогда в жизни сам не проголосует за Коломойского. Вы же не проголосуете за Коломойского? Вот это всё, что вы показывали (список кандидатов – ред.), поставьте сюда Коломойского вместо Зеленского – будет абсолютно другая картина. Вам подменили понятия – подсунули Коломойского в обёртке Зеленского», – подчеркнул автомайданщик.