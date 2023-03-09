С потерей Артёмовска Запад может отвернуться от Украины – Карасёв

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Украинские войска вынуждены удерживать Артёмовск как можно дольше, потому что с потерей этого важного города на Западе начнётся разочарование Киевом.

Об этом в эфире израильского «Iton-TV» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить об украинском театре военных действий, то ситуация следующая. Все сейчас смотрят, чем закончится битва за Бахмут. Пока были настоятельные рекомендации, чтобы Украины вывела войска из Бахмута и заняла выгодные позиции для обороны. Ллойд Остин сказал, что Бахмут не имеет оперативного значения, чисто символическое. Значит, они готовятся, что рано или поздно Украина выведет войска оттуда. Военно-оперативной значимости я не вижу сейчас в том, чтобы Украина оставалась в Бахмуте. Но важна политическая ценность, потому что уход из Бахмута может посеять на Западе усталость и разочарование. Все начнут говорить: «Надо идти на компромиссные переговоры», – сказал Карасёв.

Он анонсировал активизацию на фронте к приезду в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, и пообещал, что ВСУ будут держаться за Артёмовск до последнего.

«Кстати, России это тоже не выгодно. Двадцать первого марта в Москве будет товарищ Си Цзиньпин. К этому времени Россия должна усилить свои наступательные действия. Это не будет в стиле больших штурмовых ударов. А вот Украина будет держать Бахмут до тех пор, пока не удастся перейти в контрнаступление, либо организованно выводить свои войска», – подытожил эксперт.