С праздником, «вежливые люди»!

27.02.2021, Москва, Александр Ростовцев

27 февраля Россия в шестой раз отмечает День «вежливых людей» или Сил специальных операций Минобороны РФ. Соответствующий указ от 26 февраля 2015 года подписал президент России накануне первой годовщины Крымской весны.

«День вежливости» ещё и потому столь особенный, что в течение всей спецоперации российскими спецназовцами и военнослужащими других родов войск, пришедшими на помощь Крыму, не было сделано ни единого выстрела. Что само по себе дорогого стоит и свидетельствует о выдержке и профессионализме.

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Силы спецопераций Вооружённых сил России, несмотря на молодость, уже имеют богатую историю. И если об их участии в крымских и сирийских событиях известно довольно много, то история их создания мало кому известна.

Теперь об этом дико вспоминать, но к концу «нулевых» Россия фактически не имела силовых органов для проведения специальных операций за рубежом. Прославленный отряд КГБ «Вымпел» был расформирован приказом обозлённого Ельцина осенью 1993 года за отказ спецназовцев штурмовать здание Верховного Совета России.

Отряд был переименован в «Вегу» и передан министру внутренних дел Ерину. Часть вымпеловцев осталась служить в МВД, но большинство бойцов либо перешло в родственную «Альфу», либо вообще уволилось с военной службы.

Война в Чечне, показавшая всю преступную ошибочность ельцинского решения, заставило власти вновь сформировать отряд «Вымпел». Правда, вновь созданный отряд стал дублёром «Альфы» и занимался борьбой с терроризмом, а «длинной рукой» для проведения закордонных теневых операций Кремль в то время стеснялся обзавестись, хотя в таких странах, как США, Китай, Израиль, собственные ССО не только продолжали существовать, но и были заметно усилены, а США, вообще, свела своих SEALs, рейнджеров, «Дельту», разведку морской пехоты под общее командование SOCOM, усилив их собственной авиацией и связью.

Что касается России, то для создания ССО: а) была осознанная необходимость, б) имелись традиции и кадры для формирования спецназа нового типа.

Костяком для формирования ССО послужили части спецназа ГРУ, воздушно-десантных и пограничных войск, а также спецназа ФСБ/СВР.

Одним из первых, кто задумался о воссоздании длинной и сильной «руки Кремля», был генерал армии Анатолий Квашнин, с 1997 по 2004 годы возглавлявший Генштаб ВС РФ.

Деятельность Квашнина, бывшего «пиджака» и «двухгадючника», как военного деятеля России, обычно принято оценивать отрицательно, возлагая на него вину за огромные потери людей и техники при штурме Грозного и поражение армии в первую чеченскую кампанию, однако цели этой статьи далеки от обсуждения промахов и ляпов бывшего начальника Генштаба.

Факт, что накануне второй войны в Чечне по приказу Квашнина был создан Центр подготовки специалистов в составе ГРУ ГШ ВС РФ. В Центр были набраны офицеры, прапорщики и солдаты 16-й и 22-й бригад спецназа ГРУ. В 1999 году подразделения Центра были развёрнуты в Чечне. Эмблемой Центра был выбран подсолнух, поскольку местом его дислокации было выбрано место вблизи от железнодорожной станции Подсолнечная, расположенной рядом с Солнечногорском.

В составе Центра развернули пять специализаций: парашютное, штурмовое, горное, морское и охраны высокопоставленных лиц. Главное направление – контртеррористическое: разведка, поиск и уничтожение баз чеченских боевиков, ликвидация групп и отдельных террористов. В своей работе бойцы Центра тесно сотрудничали со спецподразделениями ФСБ и МВД, отрядами спецназа ГРУ и войсковой разведки.

По имеющейся информации, после 2000 года бойцы Центра с подсолнухом на шевроне проводили специальные операции не только на территории России, но и в других странах. О подробностях говорить не приходится – они неизвестны.

Примерно в этот же период Центр сменил символ с подсолнуха на крылья со стрелой и туго натянутым луком, и стал называться «Сенеж». Центру ещё предстояло стать теми ССО, которые мы знаем. Главным препятствием для создания полноценных российских Сил спецопераций была типичная болезнь того времени — хроническое недофинансирование и, в какой-то степени, недоверие верхов.

Существует легенда, будто серьёзную роль в становлении ССО сыграл назначенный в 2007 году министром обороны Анатолий Сердюков. Как известно, на своём посту Сердюков нанёс сильный вред спецназу ГРУ, передав его в подчинение Сухопутных войск и приказав расформировать одну из самых боеспособных бригад – Бердскую.

Следует заметить, что Сердюков вообще испытывал непонятную неприязнь спецназу, поскольку под конец карьеры министра обороны он фактически заблокировал создание «вертолётного спецназа» и все решения по формированию Командования сил спецопераций (КССО).

Пройдя череду болезненных реформ, КССО появилось на свет с назначением командующим генерал-лейтенанта Александра Мирошниченко, бывшего бойца и командира «Альфы», ветерана войны в Афганистане, передавшего многое из опыта госбезопасности спецназу Вооружённых сил с привлечением офицеров «Альфы».

По инициативе Мирошниченко КССО из состава ВВС была переданы эскадрилья транспортных самолётов Ил-76 и вертолётная эскадрилья. Появился ещё один центр КССО – в подмосковной «Кубинке-2».

Опыт КССО настолько пришёлся по душе в Генштабе, что возглавлявший его в начале «десятых» генерал Николай Макаров задумал развернуть в составе Командования девять бригад спецназа, однако сменивший его в 2013 году генерал Герасимов отказался от наполеоновских планов и провозгласил о создании Сил специальных операций.

Фактически ССО как полноценная боевая единица состоялись только с назначением Сергея Шойгу министром обороны и Валерия Герасимова – начальником Генштаба.

ССО очень повезло с первым командиром. Им стал спецназовец, выпускник Рязанского десантного училища, полковник Олег Викторович Мартьянов, опытный боевой офицер, командовавший разведгруппой, а затем и ротой СпН в Афганистане, выпускник Академии им. Фрунзе и кавалер ордена Мужества за участие в контртеррористической операции на Кавказе.

Служба в ССО была переведена на контрактную основу, а отбор кадров для отряда «Сенеж» пополнялись из спецназовцев ГРУ, десантников и морских пехотинцев, а также из других родов войск Российской армии. Например, из войск связи и инженерных войск. С Мартьяновым ССО получили постоянный приток кадров из «Альфы» и «Вымпела». До этого армейцы уходили в госбезопасность. Серьёзный показатель престижности нового рода войск.

В начале 2014 года ССО получили нового командующего – генерал-майора Алексея Дюмина. Выпускник Воронежского военно-инженерного училища связи, в 1999 году Дюмин из спецсвязи переходит в Федеральную службу охраны. Работает в личной охране Владимира Путина, начальником охраны у премьера Зубкова, занимает должность адъютанта президента России.

В 2012 году Дюмин переводится заместителем командующего ССО, а в 2014 году по инициативе президента становится командующим спецназом Вооружённых сил.

27 февраля 2014 года – «звёздный час» генерала Дюмина. Именно под его командованием «вежливые люди» обеспечили бескровное воссоединение Крыма с Россией, а его бойцы стали известными не только в стране, но и во всём мире.

В 2015 году Алексей Дюмин уходит на повышение – назначается начальником Штаба Сухопутных войск ВС РФ, а затем и замминистра обороны. С 22 сентября 2016 года – на гражданской службе – становится губернатором Тульской области.

В 2015 году Дюмина на должности командующего ССО сменил пограничник и «альфовец» Александр Матовников. Службе в «Альфе» Матовников отдал почти тридцать лет своей жизни. В его послужном списке – участие в обеих чеченских войнах, в целом ряде контртеррористических операций, включая штурм больницы в Буденновске и концертного здания на Дубровке.

Помимо наработки собственного опыта, российские ССО внимательно наблюдают за тем, как идёт развитие их коллег из США, Китая, Израиля, Франции, Германии…

От спецназа ГРУ и отряда «Вымпел» ССО отличает новая структура, когда спецподразделения сведены под единое командование, имеют собственную авиацию и другие средства доставки, вроде скоростных катеров «Раптор».

Бойцы ССО, помимо штатного вооружения, имеют широкий выбор оружия персонального пользования. Так, помимо привычных АК-74, спецназовцы ССО пользуются австрийскими пистолетами «глок», финскими снайперскими винтовками Sako-TRG, австрийскими высокоточными Steyer SSG 08, но по большей части в ходу у них оружие отечественное: пулемёты «Печенег», крупнокалиберный «Корд», винтовки СВД-С, самозарядные гладкоствольные ружья «Сайга-12С», гранатомёты АГС-17, безоткатное орудие СПГ-9 «Копьё», ПТРК «Корнет», экипировка «Ратник», приборы связи и ночного видения и даже роботизированные боевые системы.

В круг задач ССО РФ входит защита граждан России в других странах, эвакуация посольств, важных чиновников, а также специальные операции, вроде превентивных мер по уничтожению главарей бандгрупп, объектов инфраструктуры или вооружений других стран, противодиверсионная борьба, а также защита стратегических объектов внутри нашей страны.

Как показали крымские события, одной из главных задач спецназа – своим присутствием способствовать прекращению боевых действий. Не всем такое дано.

Силы специальных операций в Сирии участвовали в освобождении Алеппо и Пальмиры. Во время наступления исламистов на Пальмиру (из зоны ответственности США) бойцам ССО удалось без потерь обеспечить отход российских военных советников и сирийских граждан.

Весной 2017 года в провинции Алеппо группа из 16 бойцов ССО выполняла задачи по наведению российской авиации на объекты и бронетехнику противника. Будучи обнаруженной, группа вступила в бой с 300 боевиками. Во время неравного сражения российским спецназовцам удалось ликвидировать танк, две боевые машины пехоты и «джихадмобиль».

24 мая 2017 года президент Путин представил командира группы подполковника Д. (фамилия не разглашалась) к званию Героя Российской Федерации. Другие бойцы получили ордена и медали.

В 2016 году смертью героя погиб старший лейтенант Александр Прохоренко (1990 года рождения) – выпускник Военной академии войск ПВО, служивший авианаводчиком. Будучи окруженным боевиками, Прохоренко не сдался, вел бой до последнего патрона, а затем вызвал авиаудар на себя.

Золотой Звездой за Сирию был награждён полковник Вадим Байкулов – выпускник Рязанского десантного училища, прошедший службу в «горячих точках» на Северном Кавказе и командовавший в свое время 370-м отдельным отрядом СпН 16-ой (Чучковской) отдельной бригады ГРУ.

Несмотря на небольшой срок существования, российские ССО уже успели зарекомендовать себя настоящими героями и профессионалами. Вряд ли кто-то из иностранных коллег сможет сравниться с ними по боевому духу.

Мы поздравляем «вежливых людей» России с праздником, желаем им успешного выполнения поставленных задач, оставаясь при этом живыми и здоровыми. С праздником!