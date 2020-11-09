С приходом Байдена Европа и Украина захлебнутся в тотальной революционной войне – Соскин

09.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

В 2021 году европейских политиков сметут революционные выступления по всей Европе, ведь периферия Европейского Союза рушится уже сейчас.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife TV» заявил директор Института трансформации общества Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая системная ошибка всего властвующего европейского слоя, который так дружно поддержал Байдена, это означает, что и этот слой, и лидеров ЕС в течение года сметёт волной. Сейчас начнутся бунты, которые в первом квартале 2021 года начнут перерастать в голодные бунты, выступления и революции по всей Европе.

Сейчас идёт обрушение всей периферии ЕС: Греция, Испания, посткоммунистические страны. Смотри, что творится в Польше: оттуда бегут украинцы, потому что на всех не хватает. Сейчас, то же самое в Словакии, в Чехии начинается, ещё сейчас вспыхнет Венгрия. По всему периметру ЕС начался обвал, сокращается благополучие как шагреневая кожа», – заявил Соскин.

Он добавил, что миллионы украинских гастарбайтеров бегут из Польши на Украину, где их ждёт «экономический кризис и карательно-геноцидная система», против которой они начнут «тотальную революционную войну».

«Сейчас миллионы заробитчан из Украины, которые выехали, побегут обратно в Украину, а тут полный абзац, тут экономически-финансовая катастрофа и геноцид, который устроила эта корпоративно-клановая верхушка.

Представь, они сейчас начнут возвращаться, а им делать в Украине нечего, потому что та же самая голодуха и карательно-геноцидная финансово-экономическая модель против свободных людей и частной собственности.

В Украине начнётся уже не революция, а тотальная революционная война, которая начинается в Белоруссии и Польше, поэтому целый кусок балто-черноморского меридиана погружается в революционную войну.

Ещё добавь Балтию, которая тоже должна взорваться: Литва, Эстония и Латвия, там же на половину русский народ», – предвещает Соскин.