03.12.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Цензура
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С приходом Байдена градус русофобской паранойи взлетит в разы


Зарубежные интернет-платформы ведут планомерную работу в российском виртуальном пространстве, блокируя и помогая распространять информацию в соответствии с политическими запросами своих властей, а не руководствуясь демократическими взглядами.

Об этом говорили эксперты в ходе общественных слушаний  по борьбе с интернет-цензурой в отношении российских СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, член общественной палаты России Екатерина Мизулина рассказала, что зарубежные интернет-платформы, продолжая получать прибыль с российского рынка, в любых других регионах мира, кроме России, очень эффективно и успешно взаимодействуют с органами власти и реагируют на те или иные ситуации.

«Например, последнее слушание в Сенате США в отношении Facebook и Twitter – несколько часов, очередной допрос, очень серьезные вопросы, кстати, касающиеся интернет-цензуры. И очень интересный был прецедент, когда на этих слушаниях глава Facebook Цукерберг заявил о том, что они стараются соблюдать законодательство тех стран, в которых они работают, но мы, к сожалению, в России этого не видим», – отметила Мизулина.

В свою очередь, директор фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев объяснил такой подход продолжающейся информационно-психологической войной против России.


«То, что происходит, это происходит в рамках  информационно-психологической войны, которая известно благодаря кому идет, собственно говоря, известно и какие деньги там идут. Там, агентство США по глобальному медиа – 700 миллионов долларов. Центр глобального взаимодействия при Госдепе США на следующий год 138 миллионов долларов.

Они, конечно, плотно взаимодействуют с социальными сетями, и это не скрывается. Можно посмотреть, действительно, что руководство Facebook говорило на слушаниях в Сенате, и это всем известно, всем понятно, продвигается дезинформация, фэйки против р оссийских граждан, против Российской Федерации», – сказал Григорьев.

При этом, отмечает эксперт, есть и обратная ситуация со стороны Запада – откровенное потворство террористом и экстремистам, если их деятельность направлена против России.

«Я этой тематикой много занимался – противодействие терроризму, в том числе, на площадке ООН у нас были встречи в отношении этих сетей, сейчас мы переговаривались по этому поводу, но у них свой политический подход. Они этого не скрывают, и в моих соцсетях идет постоянный поток не просто обвинений, а угроз – «убьем, зарежем», и со стороны террористических групп, и со стороны украинских экстремистских групп», – добавил он.

В то же время, по его словам, со сменой правительства в США общая ситуация только усугубится.

«После прихода к власти господина Байдена градус параноидальности существенно вырастет, к сожалению, на мой взгляд. Если раньше какие-то действия против России и российских граждан чем-то оправдывались со ссылками на жалобы кого-то, еще какой-то анализ. Сейчас даже оправдывать не будут. Дескать, Россия враг и поэтому боремся, вот они русские, боремся со всеми этими ресурсами», – прогнозирует Григорьев.

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