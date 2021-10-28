«С проблемой «Байрактаров» можно управиться за несколько дней, но какой ценой?» – ополченец

На фоне атаки Bayraktar и увеличения интенсивности обстрелов жители ДНР начали собирать тревожные чемоданчики и думать о временной эмиграции в РФ

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил участник Русской весны в Донбассе, старший лейтенант армии ДНР – командир подразделения «ВарягЪ» Александр Матюшин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изначально, конечно, у простых людей была паника. То есть, каждый понимает, что если сегодня «Байрактар» скинул непосредственно на какую-то гаубицу снаряд, то завтра, допустим, такую же бомбу он может скинуть непосредственно в дом, где они живут. И что против него нет пока защиты, потому что высота предельно высокая, и наши системы ПВО пока не могут их достать.

Я думаю, что когда встанет вопрос острый со стороны Украины, когда массово начнут их применять, то это, как показывает практика той же Сирии, Нагорного Карабаха, в принципе за 5 дней мы, конечно, управимся, но за это время они нанесут некий перевес.

Поэтому народ [встревожился] на фоне ужесточения боёв, потому что в ту ночь подверглись обстрелу не только Тельманово. И северные окраины, северо-западные окраины Донецка, Гольма подверглась обстрелу. И опять же – понеслись вбросы о том, что украинцы резко снимают и выводят артиллерию со Славянска, с Артёмовска… и нацбаты, и всё остальное, всё идёт на Донецк, и в южном направлении.

Народ почувствовал тот далекий запах 2014-го года, когда велась беспорядочная стрельба по Донецку. Народ собирал тревожные чемоданчики, в которые складывал, в первую очередь, документы, деньги, драгоценности, народ уже готовился к развязыванию полномасштабной войны и, соответственно, своей эмиграции, хоть временной, на территорию РФ, пока там дороги не простреливают, не перерезаны украинскими войсками», – рассказал командир донецкого подразделения.

«Но, как мы видим, сейчас уже, на третий день народ вернулся в нормальное русло, насколько это возможно сказать, мирной жизни, и занимается своими делами. Так же ходит на работу, ходит по магазинам, отслеживает цены. Народ уже живет в контексте той жизни, к которой он привык за 7 лет», – добавил Матюшин.