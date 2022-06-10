С продажами русской нефти всё прекрасно, даже увеличиваются – эксперты

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Введенное Евросоюзом эмбарго на поставку танкерной российской нефти никак не повлияет на реальное положение дел.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается российской нефти. Они начинают понимать, что российская нефть никуда не денется. Она просто будет стоить для них дороже и будет замаскирована под иракскую. Это схема, которая давно отработана Ираном. Поставки будут проходить через Ближний Восток в танкерах под другими флагами. Европейцы сейчас об этом открыто пишут, потому что есть сорта, по химическому составу очень близкие к нашей «Юралз». Все это будет либо перегружаться на танкеры, либо транспортироваться через турецкий порт Джейхан или иракские порты. В общем, все будет прекрасно. Как у нас ухудшилась логистика, и нам приходится вести серый параллельный импорт, так и у них будет параллельный импорт нефти», – отметил Лосев.

Такого же мнения придерживается старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.

«Я думаю, что российская нефть и нефтепродукты все равно будут попадать в Европу после введения эмбарго. Только их будут смешивать с нефтью других стран, чтобы определить ее как нероссийскую. Думаю, будет много умных серых схем», — сказал он в интервью «Форбс».

Уже появляются свидетельства правильности таких прогнозов. Недавно на Волге впервые появился и прошёл шлюзование в Чебоксарской ГЭС (Чувашия) азербайджанский нефтяной танкер Шуша. Согласно данным, опубликованным лондонской газетой «Санди Таймс», греческие судоходные компании используют «борт-борт», чтобы скрыть транспортировку российской нефти. Количество перевалок в порту Каламата выросло на 20% за месяц.

Британский The Economist пишет, что введение ЕС запрета на поставки российской нефти оказалось бесперспективным делом. С января по апрель поставки выросли на 14% – с 750 000 до 857 000 баррелей в день. Кроме того, эмбарго не распространяется на трубопроводную нефть, а «Дружба» снабжает нефтеперерабатывающие заводы в Чехии, Германии, Венгрии, Польше и Словакии. В реальности Германия является единственной из этих стран, которая сократила импорт.

С 24 февраля Россия получила от европейских стран за нефть, газ и уголь больше 60 млрд евро. По разным оценкам, в 2022 году РФ заработает на реализации нефти и газа порядка $260 млрд.

Однако европейское направление не единственное в экспортной политике России.

«Индия с Китаем просто продолжают закупать российские энергоресурсы, сильно снижая эффективность санкций Запада против Москвы. Причем есть опасения, что все больше стран будут обходить рестрикции», – пишет экономист Никита Крический.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал слова президента США Джо Байдена о запрете поставок российской нефти «лицемерием».

«Данные управления энергетической информации Минэнерго США свидетельствуют об обратном. Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей. Наша страна поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США. Одновременно Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты. Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена», – написал Володин в своем ТГ-канале.

В самих США поддержка антироссийских санкций достигла самого низкого уровня за все время наблюдений. Меньше половины респондентов (47%) готовы к санкциям против нефти из РФ в том случае, если это приведет к росту цен. Количество граждан, считающих защиту Украины долгом Америки снизилось на 6% и составляет 44%.

«Отказ от российской нефти может дорого обойтись Западу. По всей видимости, американским и европейским элитам придется столкнутся к сопутствующим ущербом для экономики. Однако издержки неизбежно понесут рядовые граждане. Именно на их плечи лягут инфляция и безработица», – комментирует данные статистики политолог Марат Баширов.

«Оказывается, что рост барреля на 10 долларов убирает из экономики США в виде цен на бензин 30 млрд долларов. 140 долларов за баррель будет уже через месяц. Средняя цена барреля в этом году 125 долларов, и никакого снижения не предвидится. Американцы сказали, что будут покупать русскую нефть дешевле. Есть только один вариант, как это сделать. Покупайте в рублях. Рубль укрепляется, и стоимость барреля в рублях потихонечку снижается», – иронизирует Лосев.