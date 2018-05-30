30.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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С продажным Яценюком никто не хочет иметь ничего общего

За свою карьеру Арсений Яценюк нажил себе репутацию настолько «гибкого политика», что с ним попросту никто не хочет связываться, опасаясь, что его очень легко перекупить.

Об этом сегодня в Донецке в ходе пресс-конференции заявил российский политолог Дмитрий Куликов, который в прошлом работал в штабе Яценюка, предаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исходя из вашего опыта работы с Яценюком, какой шанс того, что его партия в один прекрасный момент снова станет пророссийской? И кого вообще из украинских политиков вы бы могли отметить как самых «переобувающихся»?» – задал вопрос журналист.

«Если говорить о субъективной стороне Арсения Петровича, то у него очень высокая степень гибкости, но именно поэтому заказа на его «пророссийскость» не будет.

Если вы напоминаете кампанию 2009 года, когда Яценюк рассказывал, что американцы не правы – много чего рассказывал, но он тогда участвовал во взаимоотношениях с Януковичем и не только. Было очень важно, чтобы не было союза Яценюк-Тимошенко», – ответил Куликов.

«Для американцев он уже всё отработал, они примерно знают, сколько стоит сделка с Арсением Петровичем, деньги-то, которые он «заработал» – там. Поэтому я не знаю субъекта, который бы предложил Яценюку какую-либо сделку теперь», – добавил эксперт.