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По мере расширения санитарной зоны при наступательной операции на Харьковщине, ВСУ будут находить новые локации с которых варварскими обстрелами будут отыгрываться на гражданском населении Белгородчины.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё до этой харьковской операции мне [белгородцы] говорили: когда же будет санитарная зона, когда мы будем двигать? Я говорил: как только мы начнём двигать, ситуация в Белгороде и регионе резко ухудшится, потому что как только мы начнём давить на противника, он начнёт отыгрываться на гражданской инфраструктуре. Собственно, Киев, куражась, сделал обстрел российского приграничья такой рутиной новостных сводок, мы уже к этому привыкли, он как будто выпрашивал крепких люлей, посылая на Белгород и реактивные снаряды, и атакуя дронами автобусы с работягами… целый подъезд, 17 погибших. К сожалению, эти обстрелы усилятся», – подчеркнул он.



«Обстреливают с разных направлений. Сейчас у нас идёт наступление по двум основным направлениям. На востоке – это Волчанск, дальше там на Купянск можно будет двигаться, хоть до Изюма. А второе направление на западе – это Липцы, это предместье Харькова, уже Дачи. И сейчас эта санитарная зона – мы уже соединились, у нас сплошная линия вдоль границы, линия нашего контроля. Но начали стрелять из других мест, начали из района Казачьей Лопани стрелять. Они пытаются каким-то образом находить для себя возможность наносить удары по российской территории», – рассказал Коц.