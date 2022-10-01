«С Путиным надо что-то делать!» – беглый либерал Киселёв уповает на Запад

01.10.2022  11:38 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Либералы, Россия, Украина
Новости Украины

Отстранение Владимира Путина от власти не решит проблему для Украины, ведь в российском руководстве множество сторонников доведения спецоперации до конца.

Об этом заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отстранение Владимира Путина от власти не решит проблему для Украины, ведь в российском руководстве...

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«Размышляют ли в центрах управления Запада о том, что с Путиным надо что-то делать?» – с надеждой спросил Киселёв, против которого возбуждено уголовное дело в РФ.

«Путин, конечно, большое зло, но не является единственным злом, потому что Путин и его команда представляют угрозу для существования РФ. Поэтому убирать нужно не только Путина, но и его окружение. Я думаю, варианты эти отрабатывались.

Сейчас гадать, приведёт ли это к каким-то результатам… Я не думаю, что смерть одного Путина или его отставка дала бы какие-то результаты. Нужно понимать, что руководство, стоящее во главе России – это такие же Путины, только в меньших масштабах», – огорчил либерала Кривонос.

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