С «распространившейся» среди граждан Украины «русофобией» не всё так просто, как малюют социологи – эксперт

14.02.2020, Киев, Игорь Петров

Социологические исследования, показывающие рост русофобии в украинском обществе, проводятся по ошибочной методологии.

В частности, это касается недавнего исследования социологической компании R&B Group, учредителем которой является Евгений Копатько.

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Об этом в эфире канала PolitWera заявил политолог Дмитрий Заборин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я знаю Евгения давно, еще с Донецка, и, честно говоря, для меня новость – что его социологическая служба работает здесь. Социологи работают с полями, а поля там есть только у двух, – двух с половиной социологических служб. У других нету.

Это во первых. Во-вторых, эти поля никогда не охватывают сельскую местность, и они плохо представлены в малых городах. Это практически одни и те же люди, которые разным фирмам отвечают на одни и те же вопросы либо на разные вопросы. Это один и тот же набор людей», – рассказал эксперт.

При этом многие люди действительно стали хуже относится к России под влиянием пропаганды.

«Этот феномен действительно существует, когда люди советского воспитания с предками, которые запятнали себя сотрудничеством с «оккупационным режимом», более того, получали от него квартиры, дачи, машины, путевки в профсоюзные санатории и так далее – вдруг начинают говорить что они – яростные патриоты Украины и размахивать красно-чёрным флагом.

Это во многом работа профессиональных пропагандистов, которые занимались ею десятилетиями, которые закладывали фундамент в головах, создали ситуацию когда из этого фундамента выросло целое здание.

События 2014 года, так называемая «Революция достоинства» и аннексия Крыма и война на Донбассе, они стали спусковым механизмом, которые в этих головах запустил реакцию что все, что им рассказывали раньше, была правда, что «агрессивная Россия всегда хотела поработить Украину, и вот, наконец, это случилось, вы же сами это видите».

Были люди, которые были покрепче, но с ними еще на протяжении многих лет работала та же самая пропаганда, только гораздо более примитивно, в виде телеканалов, в виде средств массовой информации, которые были цензурированы либо занимались самоцензурой. И у них постепенно в голове так – хочешь не хочешь – шаблоны эти ложатся», – резюмировал Заборин.