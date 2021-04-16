С решением украинской проблемы решатся и все другие на этой территории – Стариков

16.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Проблемы с инфраструктурой в Крыму появились не в марте 2014 года, а задолго до этого, они накапливались десятилетиями на Украине.

Об этом в интервью крымскотатарской писательнице Диане Кади заявил российский писатель и публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Всё познаётся в сравнении, я много раз был в Крыму, есть прекрасный аэропорт, мост, новая трасса, в Симферополе были пробки, потому что там все дороги ремонтировали, но есть плохие дороги, всё это есть. Но эти проблемы возникли не в марте 2014 года, эти проблемы идут ещё из советского прошлого и царского.

Я, к примеру, был на Курилах несколько лет назад, и в первый раз в истории Курил там клали асфальт. Иными словами, не клали ни при Сталине, Хрущёве, Брежневе, Андропове, Горбачёве, Ельцине, а при Путине первый асфальт там получился», – сказал он.

Также публицист отметил, что для решения вопроса с водоснабжением Крыма, необходимо решить проблему с Киевом.

«Проблема с водой, конечно, но решение этой проблемы сейчас пытаются решить методом сверления скважин, создания условий, чтобы там вода мало испарялась, решают в рамках Крыма.

Но проблема водоснабжения в Киеве, а не в Симферополе решается. Вы решите проблему с Киевом, и автоматически решится масса проблем, в том числе в Крыму станет столько воды, что девать её некуда будет», – подытожил Николай Стариков.