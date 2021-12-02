«С РФ так нельзя себя вести»: Рар объяснил, что осознали в Берлине

Новый канцлер Германии Олаф Шольц, который заменит действующую главу правительства Ангелу Меркель, будет развивать с Россией прагматичные отношения.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил немецкий политолог Александр Рар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, у Германии и России впереди много вызовов, которые нужно будет решать совместными усилиями.

«Я считаю, что именно в Германии, в немецких элитах есть еще очень четкое, твердое понимание того, что нельзя себя с Россией так вести, нужно договариваться, и Европу стабильную можно выстроить только вместе с Россией. Теперь требуется от Германии одно – чтобы Германия эту точку зрения пробила в Европу и не извинялась постоянно перед Польшей и Прибалтикой за то, что она имеет особые отношения с Россией. И правильно, что имеет особые отношения с Россией, потому что эти отношения служат миру и стабильности во всей Европе, а не только для Германии. И так на это все надо смотреть», – сказал эксперт.

«Я думаю, что если Шольц действительно будет заниматься отношениями с Россией, будет консолидировать Европу, он должен будет по-другому посмотреть на восток и делать свои выводы», считает политолог.

«Мне кажется, что вызовы, перед которыми и Германия, и Россия в будущем будут стоять, они будут только расти. Это разваливающийся Ближний Восток, это разваливающаяся Африка, это, конечно, климатические катаклизмы, это очень многие другие вопросы, это ослабление отношений в трансатлантическом обществе между Германией и Америкой – там будет очень много новых споров. Поэтому здесь Германия, если она вместе с Францией хочет выстроить более автономную Европу, нужно также где-то искать примирения, а не новые конфликты с главным соседом на востоке, с Россией», – заявил Рар.