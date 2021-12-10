С Россией воссоединится и Киев, и Ужгород, обещают в Москве

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Несмотря на все титанические усилия недругов России, каноническая Православная Церковь на Украине устояла, а это значит, что перспектива объединения Малороссии, Новороссии и Прикарпатской Руси с Россией по-прежнему существует.

Об этом на конференции в Москве заявил заведующий отделом по связям с РПЦ Института стран СНГ Кирилл Фролов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Константинопольский Патриарх Варфоломей, подкупленный американским правительством, пытается легализовать украинских раскольников, создавая в 2018 году ПЦУ. Которая не является религиозным институтом, а является институтом униатской экспансии, подавлением канонической Украинской Православной Церкви. Но, несмотря на все титанические попытки, государственная политика уничтожения УПЦ МП (принятие целой серии законов лишения юридических и гражданских прав) – она устояла. И за последние годы даже в тех сёлах, с захваченными ПЦУ храмами, она полностью восстановила тот урон, который был нанесён с 2018 года. О чём это говорит? О том, что главной ложью идеологов украинства и проекта «Анти-Россия» является то, что это необратимо. Вот, «мы 30 лет независимы, нас полностью поддерживает США и НАТО, мы под их зонтиком, всё состоялось. Молодёжь полностью обработали, они не хотят слушать ни о каком единстве русского народа, они ненавидят Москву, и поэтому всё необратимо, у вас ничего не получится, забудьте о малороссийских, новороссийских землях, они наши, вам там больше делать нечего». Нет, отвечаем мы. Для нас то, что УПЦ осталась в лоне МП вопреки всем этим титаническим усилиям и гонениям, говорит о том, что 30 лет ничего не значит в историческом плане», – заявил Фролов.

«Нас не должны смущать эти разговоры, что «всё это необратимо, и НАТО нам поможет». Из этой тонкой ниточки единства УПЦ с МП и нужно выстраивать грядущее воссоединение Новороссии, Малороссии, Подкарпатской Руси, как исторически называются эти земли, с Россией», – призвал эксперт.