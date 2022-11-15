С середины марта мы идём путем позора, – экс-депутат Госдумы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Вывод российских войск без боя из Херсона стало сюрпризом для Киева.

Об этом в эфире ютуб-канала «Правда жизни» заявила бывший депутат Госдумы, секретарь Объединенной коммунистической партии Дарья Митина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Для того, чтобы войти в Херсон, нужно ВСУ пройти несколько десятков километров. И они до сих пор не вошли. Они до сих пор боятся и не верят своему счастью. Это первый признак того, что с Украиной Россия ничего не обсуждала. И если был какой-то договорняк, то на совершенно ином уровне и с иными акторами. Украинцев поставить в известность забыли, да и необходимости такой не было. Им сделали большой подарок, и они до сих пор поверить не очень могут», – сказала Митина.

Она считает, что решение об оставлении Херсона было принято между 30 сентября (день проведения референдумов на новых территориях) и 8 октября (день назначения командующим операции генерала Суровикина).

«Я подозреваю, что дело не обошлось без внешнего воздействия. Потому что совершенно понятно, что никто с Украиной ничего обсуждать не будет. Говорить нужно не с овцами, а с их пастухами, а пастухи могли выдвинуть России любой ультиматум. У меня есть версия, почему с середины марта мы идем путем позора. Бороться с одной Украиной нам было бы легко, если бы ей никто не помогал. Но в условиях массированной военной и финансовой поддержки стран Запада воевать нам гораздо тяжелее. А если НАТО впишется по серьезному и непосредственно вступит в контакт с нашими вооруженными силами, тогда, конечно, шансы на победу у России будут стремиться к нулю. Наверное, это то соображение, которое заставляет Россию совершать абсурдные поступки и идти на ряд болезненных односторонних уступок», – сказала Митина.

Внешним давлением она объясняет и то, что Россия не уничтожает критическую инфраструктуру Украины.

«Уничтожаем мы довольно демонстративно и крайне редко. Это происходит так дозировано и больше похоже на угрозу, чем на само действие. Сейчас в Киеве все сидят со светом и интернетом, хотя еще неделю назад сидели в полной темноте. Люди имеют возможность выйти в сеть практически на всей территории Украины. Во всех крупных городах уже дали отопление, вчера мне это подтвердили из Днепропетровска. Все это о многом говорит», – сказала Митина.