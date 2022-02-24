С севера Крыма продолжается эвакуация

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В Армянске продолжают вывозить всех желающих в соседний Красноперекопск. В городе нет воды – на водоводе авария. По какой причине – не сообщается.

«Есть небольшая проблема с водоснабжением, сейчас в каждый микрорайон поставим емкости с питьевой водой, – сообщил глава администрации Армянска Василий Телиженко.- К вечеру водоснабжение будет восстановлено».

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Все службы жизнеобеспечения города, ЕДДС и администрации работают в штатном режиме. Усилены бригады медиков и патрули МВД.

В пабликах Армянска появились сообщения о подрыве дамбы в Северо-Крымском канале после заявления главы Крыма Сергея Аксенова о возобновлении подачи днепровской воды. Но чтобы вода пошла в канал, нужно открыть шлюзы на Каховском гидроузле.