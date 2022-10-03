С севера в сторону Херсона прорвалось до 100 единиц техники ВСУ

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Новости Украины

Со стороны Кривого Рога через линию фронта в Херсонской области прорвалось до 100 единиц техники ВСУ. Об этом сообщает специализирующийся на освещении боевых действий канал «Рыбарь».

Причём, ВСУ удалось осуществить прорыв обороны Херсонской области не в одном месте, уточняют авторы:

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«У нас получается обрыв фронта на Криворожском направлении… На Андреевском участке в районе Сухого Ставка, Белогорки и окрестностях Давыдова Брода аналогичная ситуация: техники противника много, спасает умение и мастерство обороняющихся подразделений, которые подбивают колонны украинских формирований».

Данные о продвижении ВСУ в Херсонской области подтверждает и военкор Аким Апачев:

«По информации местных источников н.п. Любимовка, Крещеновка, Шевченковка, Золотая Балка, Украинка и Михайловка находятся под контролем украинских формирований. Одной из основных задач для ВСУ становится захват н.п. Дудчаны, который расположен в Нововоронцовском районе Херсонщины и открывает двери к г. Берислав, Новой Каховке и самому Херсону».

Интересно, что замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов традиционно продолжает заявлять, что «всё под контролем».

«На Николаевском направлении всё под контролем, несмотря на попытки укронацистами прорвать оборону. Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили «люлей» от ВКС России. На данный момент ситуация полностью контролируемая».

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов приводит иные оценки:

«Укры наступают на Херсонском направлении. Уверен, что в ближайшие дни появится ещё 1-2 участка фронта, где укры попробуют наступать. Укровское командование показывают чудеса стратегии и полководческие таланты? – Нет! Они действуют бесхитростно, имея полноту разведданных, а на них работает вся разведка НАТО, они накапливают ударные группы в тех местах, где у нас «тонко» и бьют. Там, где наши подразделения оказывают сопротивление, у укров ничего не выходит, и они несут огромнейшие потери. Но потери для них не важны, у них много мяса».

Он призывает готовиться к осаде городов:

«Лучше поздно, чем никогда, но нам нужно готовить к обороне прифронтовые города и посёлки. Готовиться к городским боям. Для городских боёв очень важна мотивация. Командирам нужно наконец объяснить своим бойцам в чём смысл этой войны. Объяснить, что если не остановить врага здесь и сейчас, то его придётся останавливать на пороге их домов», – пишет Безсонов.

Политолог Сергей Марков предупреждает, что атаки ВСУ только усилятся.

«Не начало октября, а весь октябрь мы увидим бешеные атаки ВСУ на самых разных направлениях. Пик атак придётся на 14 октября, день украинской фашистской организации УПА. Результаты атак непредсказуемы. У ВСУ будут огромные чудовищные потери. Но эти потери не приведут к протесту против войны, потому что на Украине создано полное тоталитарное общество, руками военных политехнологов США и Британии, которые будут гнать и гнать русских солдат ВСУ на убой».