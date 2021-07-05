С «Северным потоком» мы работаем по плану – Кулеба

05.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина не рассчитывает на компенсации со стороны других государств потерь доходов от транзита российского газа после запуска газопровода «Северного потока-2».

Об этом на пресс-конференции на форуме «Украина 30: Международная политика» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это как если бы вас спросили перед футбольным матчем – готовы ли вы на серию пенальти после матча? Конечно, вы хотите победить в основное время, это ваша цель, но как человек разумный вы готовите своих футболистов на серию послематчевых пенальти просто про запас, чтобы было. Так и тут.



Мы работаем абсолютно по плану, а не ведем официальных переговоров по поводу компенсаций. Но, имея в голове возможность серию пенальти после матча, мы сформулировали два принципа, о которых мы можем говорить про компенсации, если об этом идёт речь.

Это принцип безопасности, то есть, как будет гарантироваться безопасность государства. И второе – обеспечение выполнения договоренностей, потому что можно с Россией договориться, и даже Германия может гарантировать что-то в этих договоренностях и, но как заставить Россию придерживаться договорённостей – это большой вопрос на который нет ответа», – сказал Дмитрий Кулеба.