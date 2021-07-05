05.07.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Просмотров:

С «Северным потоком» мы работаем по плану – Кулеба

Новости УкраиныУкраина не рассчитывает на компенсации со стороны других государств потерь доходов от транзита российского...

Украина не рассчитывает на компенсации со стороны других государств потерь доходов от транзита российского газа после запуска газопровода «Северного потока-2».

Об этом на пресс-конференции на форуме «Украина 30: Международная политика» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости



«Это как если бы вас спросили перед футбольным матчем – готовы ли вы на серию пенальти после матча? Конечно, вы хотите победить в основное время, это ваша цель, но как человек разумный вы готовите своих футболистов на серию послематчевых пенальти просто про запас, чтобы было. Так и тут.

Мы работаем абсолютно по плану, а не ведем официальных переговоров по поводу компенсаций. Но, имея в голове возможность серию пенальти после матча, мы сформулировали два принципа, о которых мы можем говорить про компенсации, если об этом идёт речь.

Это принцип безопасности, то есть, как будет гарантироваться безопасность государства. И второе – обеспечение выполнения договоренностей, потому что можно с Россией договориться, и даже Германия может гарантировать что-то в этих договоренностях и, но как заставить Россию придерживаться договорённостей – это большой вопрос на который нет ответа», – сказал Дмитрий Кулеба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть