«С таким сталкиваемся впервые»: Террористы получают госзаказ от СБУ

19.10.2022  16:32 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1991
 
Дзен, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

Террористическая деятельность в России носит принципиально новый характер.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат  Адальби  Шхагошев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Террористическая деятельность в России носит принципиально новый характер. Об этом сегодня в кулуарах Госдумы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Диверсионная работа, которая ведется на территории РФ, на тех территориях, которые присоединились к РФ, – это что-то новое. Новизна заключается в том, что диверсионные группы и террористические организации получают практически госзаказ от СБУ для совершения терактов на территории России.

Некоторые террористические акты уже совершены. МВД фиксирует, что Украина вербует людей для совершения террористических актов из числа международных террористических организаций по всему миру. Это очень плохой симптом, потому что с этим борьба с терроризмом сталкивается практически впервые», – сказал Шхагошев.

Он считает, что в сложившихся обстоятельствах необходимо уделить особое внимание миграционной политике в РФ.

«Учитывая современные обстоятельства очень важно, чтоб правила въезда и пребывания мигрантов в РФ необходимо тщательно отслеживать. Сейчас это имеет двойную важность, потому что всегда террористические организации пользовались миграционными потоками и миграционной логистикой для того, чтобы завести тех или иных диверсантов для осуществления террористической деятельности», – сказал Шхагошев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть