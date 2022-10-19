«С таким сталкиваемся впервые»: Террористы получают госзаказ от СБУ

Террористическая деятельность в России носит принципиально новый характер.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат Адальби Шхагошев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Диверсионная работа, которая ведется на территории РФ, на тех территориях, которые присоединились к РФ, – это что-то новое. Новизна заключается в том, что диверсионные группы и террористические организации получают практически госзаказ от СБУ для совершения терактов на территории России.

Некоторые террористические акты уже совершены. МВД фиксирует, что Украина вербует людей для совершения террористических актов из числа международных террористических организаций по всему миру. Это очень плохой симптом, потому что с этим борьба с терроризмом сталкивается практически впервые», – сказал Шхагошев.