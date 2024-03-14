«С такими послами, как Залужный – нам скоро западную помощь прикроют» – Себастьянович

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого делегируют на пост посла Украины в Великобритании, никогда в жизни не сможет стать дипломатом.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил координатор гражданской платформы «Успешная страна», киевский предприниматель Павел Себастьянович , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отправка его послом – это просто как какая-то глупая традиция прятать людей, которые не справились, которые всё провалили. Даже можно сказать, совершили какие-то действия, которые можно назвать преступлениями, но для этого надо провести следствие, И отправлять их куда-нибудь в «заслання». Это Венедиктова, это Юрий Гусев, сейчас, вот, Залужный. Люди, которые провалили всё на своём рабочем месте. Но в то же время они являются свидетелями того, что происходит в стране, как разворовывались деньги, как проваливались все программы «Укроборонпрома», как провалилась реформа прокуратуры. И Залужный – это свидетель того, какой провал был эти два года ведения войны. И вот, их распределяют на тёплые должности, чтобы они там держали рот на замке», – сказал общественник.

Он добавил, что формировать дипломатический корпус из таких проштрафившихся фигур – не лучшая идея для внешнеполитической пользы Украине.

«Не знаю, с чего это вдруг Залужный пользуется авторитетом в Великобритании, может, у него там есть какие-то друзья. Но это как Маркарова в Штатах. Тоже нам все говорили, что она там на хорошем счету, что все её любят, там, финансисты, но судя по ленд-лизу, Маркарова оказалась там бесполезной. Точно так же, как и Залужный, если приедет в Великобританию. Но если мы уже за два года войны убедились, что Залужный не знает, что нужно для армии, какие вооружения, что он будет в той Великобритании просить, какие интересы продвигать? Мне сложно представить. Мы все видели брифинг Залужного – ну, такой сельский дядька, что-то там, «девчата-хлопцы» – это что, дипломат? Не может быть этот человек дипломатом никогда в жизни. Я не знаю, каким образом он стал главнокомандующим, но мы же увидели его в деле, как он разговаривает, как он размышляет, способ его мышления. Как он говорил про стратегию войны с Путиным – ну, мы отвечаем, Путин что-то делает, а мы реагируем. Это что – стратег? И сейчас этот человек будет послом в Великобритании. Мы, государство Украина, зачем-то просто замораживаем с помощью таких послов помощь нашей стране. Гусев, Венедиктова, Маркарова, Залужный», – критиковал назначение Себастьянович.