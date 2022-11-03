С такими темпами наш полублэкаут станет полным – Карасев

03.11.2022  12:17 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Последние обстрелы создают риск раздробления единой централизованной энергосистемы Украины на локальные, которые уничтожить гораздо проще.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние обстрелы создают риск раздробления единой централизованной энергосистемы Украины на локальные, которые уничтожить гораздо...

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 «Депутат Гетьманцев, глава налогового комитета Верховной рады, сказал, что мы в день теряем 200 миллионов долларов – война нам стоит с убытками, с затратами и так далее. А если посмотреть на бюджетные показатели октября этого года, то 245 миллиардов расходов – 135 из них это заимствования, гранты, льготные кредиты Запада.

А если взять внутренний ресурс по доходам, то только 87 миллиардов гривен из этих 245 – это доходы налоговой и таможенной службы. Значит, и экономически продолжая уничтожать нашу ж/д и так далее инфраструктуру, а уже под ударами находятся большие ГЭС.

«В Черновицкой области, крайний юго-запад Украины, была разгромлена бомбами ГЭС и электроподстанция, что весь регион втянуло в полублэкаут как минимум. И опасность в том, что, в отличие от 10 октября, эти удары могут привести к тому, что может исчезнуть единая централизованная энергосистема, которая давала возможность Укрэнерго осуществлять перетоки электроэнергии.

А если удары будут такого же типа, как накануне, это может превратить централизованную энергосистему в локальные вещи, которые можно уничтожить намного легче», – сказал Карасёв.

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