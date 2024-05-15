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Построенные в северных областях Украины фортификации непригодны к использованию, поэтому бойцам ВСУ придётся выкапывать новые.

Об этом в эфире интернет-канала «NewsRoom» заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На те фортификации, которые построили, завели наших военных. И они говорят: «Эти две-три недели вместо того, чтобы отдохнуть, мы должны то ремонтировать и приводить в порядок. Причём этими позициями мы пользовать не будем, а выроем свои, в лесу, который через 300-400 метров». Вот и всё», – сказал Хазан.

«Те люди, украинцы, которые на праздники надевают вышиванки, они построили такие фортификации, чтобы что? Чтобы наши военные скорее потеряли жизнь, а Украина потеряла государственность и независимость? Пускай они дадут ответ. Я бы хотел, чтобы они дали ответ тем людям, которые специально обучены и будут записывать протокол допроса. Такая работа в 1937 году называлась саботажем. И людей, смотря от последствий, расстреливали на месте», – резюмировал эксперт.