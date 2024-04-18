С такой мотивацией российских солдат Донбасс не удержим – депутат Рады

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У российских солдат достаточно мотивации и они намного больше пополняют ряды ВС РФ, чем украинские мобилизованные.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады, член парламентского комета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Костенко считает, что главная задача российской армии на сегодня – установить полный контроль над всей территорией ДНР.

«Если мы смотрим по Донбассу, то видим, что там идут тактические боевые действия, инициативу они перехватили еще перед Авдеевкой и она у них по факту за счет большего количества вооружений, пополнения личным составом, – я скажу, что у них как раз мотивация на высоком уровне. Они с самого начала использовали финансовую мотивацию, также льготы дают, в том числе. И эта мотивация им очень помогает, особенно из сел людей набирать, и пополняются они намного быстрее, чем мы. Что касается, возвращаясь к Часов Яру и Донецку – у них в целом задача – забрать Донецкую область в административных границах. Луганская почти вся у них, – забрать и Донецкую», – заключил Костенко.