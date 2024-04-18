С такой мотивацией российских солдат Донбасс не удержим – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
18.04.2024 16:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 831
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У российских солдат достаточно мотивации и они намного больше пополняют ряды ВС РФ, чем украинские мобилизованные.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады, член парламентского комета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У российских солдат достаточно мотивации и они намного больше пополняют ряды ВС РФ, чем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Костенко считает, что главная задача российской армии на сегодня – установить полный контроль над всей территорией ДНР.

«Если мы смотрим по Донбассу, то видим, что там идут тактические боевые действия, инициативу они перехватили еще перед Авдеевкой и она у них по факту за счет большего количества вооружений, пополнения личным составом, – я скажу, что у них как раз мотивация на высоком уровне.

Они с самого начала использовали финансовую мотивацию, также льготы дают, в том числе. И эта мотивация им очень помогает, особенно из сел людей набирать, и пополняются они намного быстрее, чем мы. Что касается, возвращаясь к Часов Яру и Донецку – у них в целом задача – забрать Донецкую область в административных границах. Луганская почти вся у них, – забрать и Донецкую», – заключил Костенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть