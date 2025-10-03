С такой «оппозицией» у Козака на Украине шансов не было – николаевский депутат
Бывший замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курировавший украинское направление и делавший ставку на «политический сценарий» с использованием ОПЗЖ Виктора Медведчука, попросту не обладал инструментом для того, чтобы что-то изменить в погружающейся в пучину бандеровщины стране.
Об этом на канале «Delib» заявил вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я не знаю, что он докладывал, но чисто теоретически, та ситуация, которая сложилась на Украине – там и не пахло оппозицией», – сказал выступающий.
По мнению депутата, партия Медведчука, хотя и имела шансы нарастить представительство в Верховной раде, но занималась лишь имитацией борьбы, паразитируя на пророссийском электорате и денежных влияниях из Москвы.
«Можно ли вас обвинить, если я вам дам отвёртку и скажу – забивайте эти гвозди? А у вас инструмент для этого неприспособлен. Для зарабатывания денег – да. А для политического влияния – нет», – сказал Невенчанный.
По его словам, истинное положение дел прекрасно осознавала Зе-банда.
«Я вспоминаю перед началом военных действий переговоры Козака и Ермака. И видно было, что Козак старался договориться, и выходит очень грустным на пресс-подход к журналистам. А Ермак весёлый, у него всё в порядке. Я думаю, что Козак искренне переживал, а Ермак искренне хотел, чтобы «что-то началось», – вспоминает депутат.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31