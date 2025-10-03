С такой «оппозицией» у Козака на Украине шансов не было – николаевский депутат

Максим Столяров.  
03.10.2025 13:13
Бывший замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курировавший украинское направление и делавший ставку на «политический сценарий» с использованием ОПЗЖ Виктора Медведчука, попросту не обладал инструментом для того, чтобы что-то изменить в погружающейся в пучину бандеровщины стране.

Об этом на канале «Delib» заявил вынужденный покинуть родной город после начала СВО депутат горсовета Николаева Максим Невенчанный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не знаю, что он докладывал, но чисто теоретически, та ситуация, которая сложилась на Украине – там и не пахло оппозицией», – сказал выступающий.

По мнению депутата, партия Медведчука, хотя и имела шансы нарастить представительство в Верховной раде, но занималась лишь имитацией борьбы, паразитируя на пророссийском электорате и денежных влияниях из Москвы.

«Можно ли вас обвинить, если я вам дам отвёртку и скажу – забивайте эти гвозди? А у вас инструмент для этого неприспособлен. Для зарабатывания денег – да. А для политического влияния – нет», – сказал Невенчанный.

По его словам, истинное положение дел прекрасно осознавала Зе-банда.

«Я вспоминаю перед началом военных действий переговоры Козака и Ермака. И видно было, что Козак старался договориться, и выходит очень грустным на пресс-подход к журналистам. А Ермак весёлый, у него всё в порядке. Я думаю, что Козак искренне переживал, а Ермак искренне хотел, чтобы «что-то началось», – вспоминает депутат.

