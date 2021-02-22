«С такой вакцинацией наш безвиз превратится в тыкву» – киевский эксперт

22.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Провал кампании по вакцинации на Украине привёл к тому, что пандемия перешла из острой формы в хроническую, а значит, никаких положительных результатов борьбы с Covid-19 в 2021 году уже точно не будет.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили участвовавшие в ней эксперты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По их словам, на Украине мероприятия по вакцинированию населения полностью провалены, потому что правительство вместо своевременной закупки вакцины занимается распределением бюджетных денег, выделяемых на борьбу с ковидом.

«Вакцинация у нас так и не начата, и мне не понятно, когда начнется в полном объеме. Когда министр летит в Индию для того, чтобы привезти 500 тысяч доз – это примерно 2 дозы на одного, то есть, 250 тысяч человек могут привиться. Кто это? Кому дадут?», – недоумевал украинский политтехнолог Николай Волгов.

«Мы собираем по сусекам. То говорили о китайской вакцине, о каких-то поставках, внятных объемах. Сейчас бегают по всему миру, собирают какие-то недоборы, кто чем поделится. О чем это говорит? О том, что данный комплекс мероприятий оказался полностью сорван», – констатировал эксперт.

При этом он отметил, что Верховная рада делает всё что угодно, кроме рассмотрения вопроса о профпригодности главы Минздрава и всего аппарата, занимавшегося вопросом вакцинации в стране.

«Ну, действительно, зачем говорить об этом, если можно поговорить о легализации каннабиса? Смешно, когда министр летит под 20 часов, тратит свое рабочее время, чтобы посмотреть, сколько это в ящиках. Представьте себе этот объем. Может быть на рабсиле [сэкономить], самому помочь погрузить», – с иронией предположил Волгов.

В свою очередь, политический эксперт Руслан Бизяев выразил сомнение в успехе антиковидной кампании с таким отношением к проблеме со стороны украинских властей.

«Фактически у нас не могут завезти сейчас никакую вакцину, потому что не хватает, а влияет политический процесс. То есть, кто получит доступ к бюджету, который выделен на вакцинацию, который будет постоянно расти? У нас же сейчас ковид перешел из острой формы в хроническую. Мы все понимаем, что в 2021 году никто из ковида не выйдет, по большому счету», – заявил Бизяев.

«Во-первых, надо что-то привезти. Надо начать хоть какую-то вакцинацию. Потому что, если не будет вакцинации, то «мрияный безвиз» превратится в тыкву…

Если ты не вакцинируешься, ты выпадаешь из мировой повестки дня. Хоть что-то, но делать надо. Хоть криво-косо, но как-то делать надо», – заключил эксперт.