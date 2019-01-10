С территории Украины будет нанесен генетический удар по России

10.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Американская компания «Монсанто», производящая генно-модифицированные семена, засевает ими огромные площади на границе Украины и России, чтобы заразить российские поля.

Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня «Монсанто» засевает своими семенами часть Украины рядом с границей с Россией. При цветении весной пыльца попадет на наши поля. И эти отравленные семена будут у нас произрастать. Из этих семян произрастает та продукция, при потреблении которой наступает импотенция. Это способ уменьшить численность населения через питание. Это борьба с нами. Лаборатории по всему периметру границ, там, где возможно вызвать эпидемию и удар по продовольствию. Это все «братская» Украина», – сказал Жириновский.

В минувшем году «Монсарто» проиграла иск на $289 млн в Калифорнии. Суд решил, что глифосат, содержащийся в продукции «Монсарто», – канцероген, и компания должна заплатить умирающему от лимфомы садовнику ДеВейну Джонсону. К концу года количество исков к Монсанто выросло до 9000.

По данным калининградских СМИ, генетически-модифицированная соя американской корпорации «Монсанто» уже поступает на переработку на одно из предприятий области. Отсюда соевые корма, используя льготы таможенной зоны, фактически захватывают рынок в России.