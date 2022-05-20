С точки зрения патриотизма России есть чему поучиться у Донбасса – Кириенко

Большой вопрос, кто кому больше даёт – Россия в материальном плане Донбассу или Донбасса – России своим примером патриотизма и ответственности за страну.

Об этом в ходе марафона «Новые горизонты» заявил зампред администрации президента РФ Сергей Кириенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Жители Донбасса говорят: «у нас есть своя точка зрения, мы не навязываем свою точку зрения другим, но мы не хотим, чтобы нам что-то навязывали, дайте нам право самим принимать решение. Мы хотим, чтобы наши дети учились на русском языке, мы хотим слушать Чайковского, мы хотим читать Чехова и смотреть его в театре. Мы же не навязываем вам, что слушаете вы, что смотрите вы, но нам-то не навязывайте». Вот это принципиальная история, потому что в результате этого результат прямо обратный», – напомнил Кириенко о том, что власти Украины отказывали в правах русским Донбасса.

«Сейчас президентом принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР, ЛНР. У нас сейчас ребята из регионов туда поехали помогать. Мы с ними не так давно в Ростове в волонтёрском штабе разговаривали о том, что мы должны все время помнить, что, наверное, с точки зрения финансовых ресурсов, которые Россия выделяет сегодня в помощь Донбассу, с точки зрения материальных ресурсов, человеческих ресурсов, которые мы туда выделяем – это мы помогаем. Но с точки зрения примера патриотизма, примера настоящего чувства гордости, ответственности за свою судьбу, за свою страну, нам есть чему поучиться у людей на Донбассе. И кто кому больше дает сейчас от этой работы – это большой вопрос, если честно», – подчеркнул Кириенко.