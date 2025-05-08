С Трампом не договоримся, будем идти до конца – историк о перспективах СВО

Президенту США Трампу ничего не остается, как отойти от переговорного процесса по Украине – Россия своих требований не меняет и с Зеленским ничего пописывать не будет.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание кандидат исторических наук Вадим Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К этому все идет. Потому что наши требования давно известны, понятны, и я не думаю, что мы отступим. Потому что в этом будущее нашей безопасности и единственный реальный выход из ситуации. Мы ведём войну, и мы должны победить в этой войне с реализацией требований – возвращения территорий, которые по Конституции принадлежат нам уже официально. И все разговоры о том, что Крым или Донбасс, или ещё какие-то выборочные успехи с точки зрения США нам не подходят, то мы в этом плане будем идти до конца. И конечно Запад, в том числе США, вряд ли примирятся с потерей этих территорий… Трамп – делец. Ему важно продавать оружие, в том числе и Украине. Если Байден делал это бесплатно, то Трамп будет драть с них три шкуры. Украинцы только и надеются на американское оружие, потому что в Европе уже его практически не осталось. И в этом плане я не думаю, что нас ждет «светлое будущее» в общении с Западом в целом», – считает эксперт.

Он оценил угрозы накануне 9 мая.