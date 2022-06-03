«С третьей попытки прошла оплата»: Беглову указали на постоянные сбои при оплате за проезд

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Комтранс Санкт-Петербурга в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост о поэтапном переходе на безналичный расчет за проезд в наземных маршрутах в рамках новой модели транспортного обслуживания (НМТО).

В ведомстве отметили, что на первом этапе реформы бескондукторная система заработала на 97 автобусных маршрутах. При этом с 1-го апреля жители Северной столицы по-прежнему сталкиваются со сбоями в работе электронных считывающих устройств, или их полным отсутствием в салонах, несмотря на наличие специальных наклеек оранжевого цвета.

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«В новых автобусах нет кондукторов. Пассажиры самостоятельно оплачивают проезд сразу после входа в салон любым действующим видом электронных проездных билетов: картой «Подорожник», льготным электронным билетом, банковской картой или разовым QR-билетом», — отметили в Комитете по транспорту Петербурга.

Пользователи «ВКонтакте указали на целый ряд проблем, не решенных за прошедшие два месяца членами администрации губернатора Александра Беглова, из-за которых горожанам в связи с неработающими или отсутствующими валидаторами нередко приходится ехать «зайцами», рискуя нарваться на контролера и получить штраф. Так, многие отметили, что при оплате за проезд в новых автобусах «Единой картой петербуржца» (ЕКП) снимается 60 рублей, а не 40, как при использовании карты «Подорожник». Впрочем, последней также далеко не всегда удается расплатиться из-за регулярных сбоев.

Также в комментариях под постом подписчики сообщества Комтранса Петербурга обращают внимание городских властей на трудности с активацией средств на электронных проездных билетах, отсутствие валидаторов или невозможность их использования на некоторых «социальных» маршрутах.

На фоне старта с 1 июня второго этапа внедрения НМТО в Санкт-Петербурге все еще наблюдаются определенные проблемы в связи с отсутствием должного информирования населения о тарифах и использовании валидаторов, как старых, так и нового образца. Из-за этого многие жители города на Неве негативно относятся к нововведениям.

Недовольство петербуржцев главным образом связано с увеличением времени ожидания на остановках, необходимостью совершать дополнительные пересадки, посредственным качеством новых автобусов, которые оказались неудобными для пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями, невозможностью оплаты за проезд наличными, а также сбоями в работе тарифа «60 минут».

Член Общественной палаты РФ, председатель «Общероссийского объединения пассажиров» Илья Зотов ранее заявил, что неработающий «пересадочный» тариф Смольного нарушает права петербуржцев , которым нередко приходится переплачивать за вторую и последующие поездки в рамках установленного временного интервала.