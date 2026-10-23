Европе пора перестать финансировать неонацистский коррумпированный режим на Украине.

Об этом с трибуны Европарламента заявил депутат из Польши, лидер партии Конфедерация польской короны Гжегож Браун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это коррумпированный неонацистский режим. Это ваш главный партнер, которого вы хотите принять в Европейский Союз. Война стала национальной индустрией Украины, это – главный экспортный товар Украины. Несколько недель назад премьер-министр Нигера, страны в Африке, забил тревогу на форуме ООН. На северной границе этой страны сосредоточены вооруженные силы Франции и Украины. И как вы на это отреагировали? Вы хотите, чтобы мы субсидировали войны, которые Украина будет вести на разных континентах нашими деньгами и ресурсами?» – возмутился Браун.

В поддержку Украины попытался выступить немецкий депутат Лукас Зипер, который заявил, что в Африке воюют и представители России, но Браун осадил его, обвинив в поддержке неонацистов:

«Разница между нами в том, что я не одобряю использование свастики в качестве символа кем бы то ни было, в том числе украинцами, в том числе необандеровцами, неонацистами, украинскими солдатами и политиками, которые культивируют традиции украинского нацистского геноцида».

Зипера в ответ потребовал под протокол зафиксировать, что ему стыдно за нацистское прошлое своей страны:

«Прошу вас никогда, ни при каких обстоятельствах, не предполагать, что я соглашусь с тем, что свастику может использовать кто угодно. Я – немец, я вырос с чувством ответственности и вины за преступления, совершенные моей страной во время нацистского террора. Поэтому, пожалуйста, никогда так не говорите. Коллега не должен говорить, что я, как немец, согласен с использованием свастики. Это оскорбляет меня, мою культуру и меня как человека. Для меня это неприемлемо, мистер Браун», – открещивался фриц.

Поляк же напомнил, что нынешняя Украина представляет угрозу для обеих стран: