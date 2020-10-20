С трибуны Рады Зеленский фактически объявил подготовку к войне

20.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина строит две военно-морские базы на Черном море и продолжает общую мобилизацию.

Об этом, выступая с трибуны Верховной рады заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава государства также похвалился последними разработками и помощью из-за рубежа.

«Только современное и боеспособное войско будет гарантом дальнейшего мира и залогом безопасности Украины… В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины… Мы укрепляем армию на деле – Конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумма 250 миллионов долларов, в Великобритании мы подписали соглашение на 1 миллиард 250 миллионов фунтов стерлингов для укрепления военно-морского флота Украины.

Мы получили и ожидаем дополнительные сверхскоростные катера класса «Айленд», совместно с Турцией мы будем производить корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО. Мы начали изготовление современных образцов оружия, комплекса управления артиллерийским дивизионом «Оболонь-А», минометный комплекс «Барс», артиллерийские боеприпасы в частности для реактивных систем, испытывается реактивная система залпового огня «Ольха-М» и системы реактивных снарядов «Тайфун», продолжается модернизация фрегата «Гетьман Сагайдачный» и подготовка к испытанию десантных катеров «Кентавр».

Принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета «Нептун». Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона», – заявил Зеленский.