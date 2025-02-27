С трибуны Верховной рады потребовали считать, что «война с Россией» идёт уже 800 лет

Михаил Рябов.  
27.02.2025 13:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 819
 
Дзен, Нацизм, Политика, Украина


Конфликт Украины и России начался не в 2014 году с событий в Крыму, а 800 лет назад.

Таким «историческим открытием» с трибуны Верховной рады поделилась депутат Оксана Савчук, представляющая нацистскую партию «Свобода» Олега Тягнибока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт Украины и России начался не в 2014 году с событий в Крыму, а...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Очень просто осознать одну вещь: война длится не 3 года, и не 11, и не 10, она продолжается не с оккупации Крыма и не из боевых отрядов в 2014 году, где мы ловко держали строй, война с Россией продолжается более 800 лет», – сказала нацистка.

«Украина – это государство, которое создано гораздо раньше, чем Московия. Когда мы имели свой трезубец, такого государства как Московия, вообще не существовало», – добавила она.

Депутат призвала верить, что «перемога обязательно будет» – вне зависимости от прихода новой администрации США.

«Судьба войны определится на поле боя. И я призываю всех не искать мессий и не думать, что в этой сложной ситуации один человек что-то изменит», – отрезала нацистка.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить