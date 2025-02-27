С трибуны Верховной рады потребовали считать, что «война с Россией» идёт уже 800 лет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Конфликт Украины и России начался не в 2014 году с событий в Крыму, а 800 лет назад.

Таким «историческим открытием» с трибуны Верховной рады поделилась депутат Оксана Савчук, представляющая нацистскую партию «Свобода» Олега Тягнибока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Очень просто осознать одну вещь: война длится не 3 года, и не 11, и не 10, она продолжается не с оккупации Крыма и не из боевых отрядов в 2014 году, где мы ловко держали строй, война с Россией продолжается более 800 лет», – сказала нацистка.

«Украина – это государство, которое создано гораздо раньше, чем Московия. Когда мы имели свой трезубец, такого государства как Московия, вообще не существовало», – добавила она.

Депутат призвала верить, что «перемога обязательно будет» – вне зависимости от прихода новой администрации США.