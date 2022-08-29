С триколорами и портретами Путина: Белград вышел на протест против ЛГБТ

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В воскресенье в сербской столице прошел масштабный крестный ход, в котором приняли участие десятки тысяч белградцев. Таким образом местное население высказало протест против проведения в городе 17 сентября всеевропейского гей-парада «Европрайд».

По словам участников литии, они решили выйти на улицы, чтобы защитить традиционные семейные ценности, свою веру, культуру и традиции, с которыми борется Запад. В том числе с помощью агрессивной пропаганды ЛГБТ-ценностей, включая подобные «парады гордости».

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Среди тех, кто присоединился к крестному ходу, было много семей и молодежи.

Кроме того, было много священства и монашествующих.

В начале колонны проехали участники сербского отделения мотоклуба «Ночные волки».

Люди также несли российские флаги, портреты Путина, некоторые были в одежде с символикой российской военной спецоперации на Украине – буквами Z и V.

Участники литии под духовные песнопения и патриотические песни прошли по улицам Белграда от патриархии СПЦ до храма святого Саввы.

Стоит заметить, что ни одно сербское СМИ не освещало проведение крестного хода, только пророссийские и патриотические Telegram-каналы, а также российские медиа.

Примечательно, что сербские власти сообщили ранее, что в связи с рядом проблем вокруг Косово и сложной эпидемиологической ситуацией «Европрайд» отменяется. Но его организаторы при этом выступили с призывом ко всем желающим поддержать ЛГБТ-сообщество и прийти 17 сентября к парламенту Сербии.

По их словам, власти страны не имеют права запрещать проведение парада, так как это противоречит Конституции страны.