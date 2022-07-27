«С учётом позиции военных»: В центре Севастополя отказались от возведения ТЦ вплотную к штабу флота

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Правительство Севастополя отказалось от идеи строительства торгового центра с многоуровневым паркингом в самом центре города у штаба Черноморского флота. Инвестору предложат другую площадку для реализации проекта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С учетом общественной дискуссии, которая развернулась в городе после того, как этот проект был заявлен в рамках проекта особой экономической зоны, с учетом позиции Черноморского флота, с учетом позиции части депутатов Законодательного собрания, мной принято решение об отказе от реализации этого проекта», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Проект изначально вызвал протесты общественности и депутатов. На участке в 12 тысяч квадратных метров фирма «Специализированный застройщик «Море.Центр» в режиме свободной экономической зоны с особым налогообложением и льготами планировала возвести многоуровневый паркинг с элементами торгово-развлекательного центра.

На макетах и визуализации проекта отчетливо видно, что речь идет о возведении торгового центра для последующей сдачи площадей в аренду, где нижний этаж займет парковка. Дефицита в торговых площадях Севастополь не испытывает, тогда как парковочных мест действительно не хватает.

Именно этим изначально губернатор Развожаев объяснял разрешение разработать проект.

Против выступил штаб ЧФ, где данный проект вызвал недоумение. Прокуратура Севастополя указала, что вид разрешенного использования земельного участка не позволяет выстраивать торговый центр, поэтому договор с инвестором заключен в нарушение закона. О чем прокуратура внесла представление в правительство Севастополя.