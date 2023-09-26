«С учётом всех обстоятельств»: турсезон в Крыму состоялся – представитель отрасли

Курортный сезон в Крыму прошел не так плохо, как ожидалось. Около 4 миллионов туристов, по официальным данным, посетили Крым с начала года.

Сообщается, что по его итогам можно рассчитывать на показатель 5 миллионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в этом году не было никаких завышенных ожиданий, как было после 2021 года. Кто-то из отельеров предпочёл не открываться, понимая, что в прошлом году из-за отсутствия авиасообщения было достаточно сложно. Кто-то, наоборот, работал со всеми возможными каналами, рассказывая о том, что в Крыму нет никаких проблем, в Крыму безопасно, обеспечивал сервис и нашёл возможность для привлечения кадров», – отметил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«В общем и целом мы сезон завершили хуже, чем в прошлом году, у нас проседание на 30-40 процентов. Но спрос на Крым всё равно остаётся одним из самых высоко востребованных регионов внутреннего туризма, и если не в топ-5, то в топ-10 входим точно. Железная дорога на 100% загружена, несмотря на временные перекрытия Крымского моста и сложности, которые на нём возникли, в этом сезоне мы фактически видим стабильный рост автомобильного туризма и стабильный интерес», – заверил эксперт.

Он напомнил, что этим летом в Краснодарском крае вновь возникли потопы после сильных ливней и произошел туристический переток из Сочи в Крым.

«В определённые периоды у нас даже был достаточно сильный прирост. Ну и август, как всегда, в высокий сезон. В целом, исходя из загрузки отелей, пляжей – скажу, что ожидания у бизнеса в целом оправдались, и мы конечно сегодня не можем говорить, что мы умерли. Но с учётом всех тех обстоятельств, которые у нас произошли в Крыму, 50-70% загрузки по сезону — это очень хорошо. Так что здесь все отработали на пять с плюсом, даже если кто-то не открывал все корпуса», – заключил Волков.

По прогнозам на начало года, Крым в этом году недоберет 30% от прошлогоднего турпотока, который составил около 6 миллионов отдыхающих.