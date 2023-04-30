С уходом Эрдогана плохо станет всем – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
30.04.2023 13:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 623
 
Дзен, Политика, Россия, Турция, Украина


В случае прихода к власти в Турции альтернативных Эрдогану сил, общая геополитическая ситуация ухудшится не только для России, но и для Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае прихода к власти в Турции альтернативных Эрдогану сил, общая геополитическая ситуация ухудшится...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Если всё же Эрдоган проиграет и оставит свой пост мирно своему преемнику, это будет означать другую Турцию, которая будет фактически отказываться от части своего геополитического влияния и входить в фазу большей нестабильности.

Это может привести к размораживанию конфликтов, прежде всего, в Сирии и Ливии, к размораживанию кризисов на Ближнем Востоке», – заявил эксперт.

«Это может привести к осложнению и ухудшению ситуации для России, необходимости для неё концентрировать больше усилий в этом регионе. Но в то же время, это может означать и уменьшение возможной поддержки Украины со стороны Турции, которая тоже была важной, начиная от «Байрактаров» и заканчивая «зерновой сделкой».

То есть это будет означать новый элемент нестабильности для всех участников войны и возможную дестабилизацию региона», – сказал Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть