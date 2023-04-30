С уходом Эрдогана плохо станет всем – украинский политолог

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В случае прихода к власти в Турции альтернативных Эрдогану сил, общая геополитическая ситуация ухудшится не только для России, но и для Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если всё же Эрдоган проиграет и оставит свой пост мирно своему преемнику, это будет означать другую Турцию, которая будет фактически отказываться от части своего геополитического влияния и входить в фазу большей нестабильности. Это может привести к размораживанию конфликтов, прежде всего, в Сирии и Ливии, к размораживанию кризисов на Ближнем Востоке», – заявил эксперт.

«Это может привести к осложнению и ухудшению ситуации для России, необходимости для неё концентрировать больше усилий в этом регионе. Но в то же время, это может означать и уменьшение возможной поддержки Украины со стороны Турции, которая тоже была важной, начиная от «Байрактаров» и заканчивая «зерновой сделкой». То есть это будет означать новый элемент нестабильности для всех участников войны и возможную дестабилизацию региона», – сказал Бортник.