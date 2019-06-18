С уходом Порошенко из повестки украинских СМИ исчезла военная истерия

18.06.2019, Киев, Игорь Петров

Украинская власть при президенте Петре Порошенко запугивала население страны «неизбежной войной с Россией» для того, чтобы управлять при помощи страха.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил близкий к одному из основателей оппозиционной плаитформы “За жизнь” Сергею Левочкину украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, угроза «российской агрессии» исчезла из повестки украинских медиа вместе с отставкой Порошенко.

«Со времен еще египетских фараонов государство всегда в качестве главного инструмента использует такой инструмент, как управление страхом… Партия войны Порошенко использовала как раз этот прием – с утра до вечера мы были в ожидании войны, окопа, ракетного обстрела Киева, чего только там не звучало. Кстати, куда это все делось? Еще два месяца назад мы были на грани фронтальной войны по границе, судя по рапортам, количеству сконцентрированного контингента и так далее. Почему-то эта информация ушла сейчас», – заявил Ермолаев.