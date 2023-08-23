С Украиной может быть подписан только акт о ее капитуляции – эксперт

Анатолий Лапин .  
23.08.2023 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Подписание мирного договора с Украиной вместо акта о ее капитуляции может привести к протестам внутри России.

Об этом в эфире интернет-канала «День Центр» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Подписание мирного договора с Украиной вместо акта о ее капитуляции может привести к протестам...

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Эксперт оценил как высокую вероятность заключения такого соглашения, посчитав это опасным для России.

«С высокой долей вероятности, более 50%. Если мы еще сумеем получить территорию до Днепра, это еще будет для нас чудо… Я думаю, что, скорее всего, будет попытка заключить соглашение. Я думаю, что это вызовет определенные волнения. Возможно, эти волнения не дойдут до стадии спекания, боевой стадии. Но, так как достаточно четко «большое ухо» работает, то, думаю, от этого варианта откажутся. Попытаются заключить, но не заставляйте меня говорить то, что я видел, как недавно кто-то показывал договора Мединского, держа их в руке.

Но вопрос в том, что это было, соответственно, мысль возникала. Я считаю, что это худший вариант в стиле Николая II… В данном случае договора с врагом быть не может по определению. С врагом подписывают только акт о капитуляции – и никак иначе», – заключил Артамонов.

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