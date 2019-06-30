С украинского канала со скандалом уволился ведущий

30.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

С телеканала ZIK, который недавно перешел в собственность соратника Виктора Медведчука Тараса Козака, уволился ведущий и автор программ Остап Дроздов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом журналист сообщил на своей странице в Фейсбук.

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“Новый владелец гарантировал мне полную независимость и неприкосновенный островок. Приглашай кого хочешь, критикуй кого хочешь, бери темы, которые хочешь, никто вообще не будет вмешиваться. По сути условия даже лучше, чем были. Я благодарю его за это предложение. Однако не могу. Не буду… Я мог бы остаться в своей неприкосновенной автономии. Но я не хочу быть причастным к медиа-Чернобылю. Его не видно, но он будет фонить не менее 25 лет. Я прощаюсь с аудиторией ZIKа”, – написал Дроздов.

По его словам, решение идти с канала он объявил только сейчас, поскольку Тарас Козак попросил его не делать публичных заявлений до их встречи.

“За эти две недели новый менеджмент убил телеканал ZIK. Он полностью развернут от своей аудитории. Телеканал за считанные дни стал по сути партийным. Безлимитно зашли такие токсичные фигуры, как Шуфрич, Рабинович, Кива и весь пул спикеров ОппоЗаЖизнь”, – высказался Дроздов.

Дроздов был автором и ведущим программы “Прямым текстом”, которая выходила на телеканале ZIK со времени его основания в 2010 году. С 2016 года на ZIK начало выходить его хард-ток-шоу “DROZDOV”.

Ранее о своем увольнении сообщили целый ряд скандальных журналистов и ведущих с промайданными и националистическими взглядами. Вахтанг Кипиани, Роман Недзельський, Ольга Мовчан, Сергей Рахманин, Татьяна Даниленко, а также главред сайта Татьяна Вергелес и гендиректор медиахолдинга ZIK Игорь Туркевич.

Напомним, 14 июня стало известно, что ZIK перешел под контроль соратника Медведчука Тараса Козака. Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. Потом пошел в политику, и в 2014-м избрался в парламент от “Оппозиционного блока”. Сейчас он баллотируется в первой десятке “Оппозиционной платформы За жизнь”.

Напомним, Остап Дроздов – один из самых одиозных украинских журналистов. Неоднократно в своих эфирах и публикациях в печатных и интернет-СМИ разжигал социальный расизм, вражду и ненависть между украинцами, донбассофобию, призывал к отделению Крыма от Украины и однажды даже выгнал им же приглашенного гостя из телестудии за использование русского языка.