07.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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С Украины бежала треть трудоспособного населения

Сегодня с Украины за границу уезжают высококвалифицированные кадры, на подготовку которых были затрачены многие годы.

Об этом в эфире программы «Работа над ошибками» заявила депутат Верховной Рады прошлых созывов Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, если раньше за границу выезжали низкоквалифицированные кадры, то сейчас среди трудовых мигрантов – архитекторы, инженеры и другие работники с высшим образованием.

«Никто не обращает внимания на кризис рынка рабочих рук. В Украине уже минус 15 миллионов рабочих рук. Где мы возьмем этих специалистов? Никто не задумывается о том, что чтобы воспитать среднестатистического, средней руки врача нужно 11 лет обучения в школе, а потом еще семь лет ВУЗа и интернатуры. 18 лет государство должно финансировать подготовку одного врача. А мы с вами говорим о 15 миллионах уехавших. Это же не просто собиратели клубники где-нибудь в Польше или мойщики посуды в Испании. За четыре года нас покинула треть населения”, – сказала Бондаренко.

“Если раньше это были дворники, водители, сиделки, няни, уборщицы, то сейчас это архитекторы, инженеры, переводчики, – уточнила она. – То есть, люди высокого уровня подготовки, с высшим образованием, те, которые едут туда и стараются закрепиться, не возвращаясь в Украину».