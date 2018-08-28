«С Украины линия фронта передвинется на территорию Крыма», – Царев

28.08.2018, Москва, Елена Острякова

Россия безвозвратно потеряла свои позиции на Украине и теперь линия обороны сдвинется на ее территорию.

Об этом в интервью севастопольскому изданию «Примечания» заявил бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

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«На Украине дела очень плохи у России. Мы потеряли все, что можно было потерять. И влияем на очень малое количество вопросов. Из страны, которая определяла на Украине все, Россия превратилась в аутсайдера. И, по-видимому, следующий период времени линия фронта передвинется на территорию Крыма и России», – сказал политик.

По его мнению, западные спецслужбы сейчас усиленно работают над тем, чтобы спровоцировать в России Майдан.

«Будет два процесса, и результат будет зависеть от того, какой из них будет протекать быстрее. Первый процесс — это потеря США доминирующей роли в мире. Мы это уже наблюдаем по всем статистическим отчетам. Они теряют первое место в экономике, и потеряют первое место в политическом мире. Второй процесс — попытки США взорвать Россию изнутри до того, как они потеряют свое влияние. Все зависит от того, успеют американцы взорвать изнутри Россию до того, как захлебнутся в собственных проблемах. От этого зависит, что будет на Донбассе, в Крыму и в России», – убежден Царев.